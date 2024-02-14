Şehide son veda! Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA
Şehide son veda! Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
3. Komando Tugay Komutanlığı’nın personel ve malzeme sevki sırasında meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için Hatay’ın Hassa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin naaşı, Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü ve burada helallik alındı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit, Arpalıuşağı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Cenaze törenine, şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Kel ile yakınları, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel’in kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.

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