Şehide son veda! Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü ve burada helallik alındı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit, Arpalıuşağı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Kel ile yakınları, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel’in kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.