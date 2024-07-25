Şehidin annesi hayatını kaybetti

86 yaşındaki Raziye Bayar, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen oğlu Yüksel Bayar'ın annesi olarak biliniyordu. Çivril'deki evinde rahatsızlanan Bayar, 22 Temmuz Pazartesi günü Denizli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak tüm çabalara rağmen, 24 Temmuz Çarşamba günü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi, 25 Temmuz Perşembe günü öğle namazının ardından Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazını İlçe Müftüsü Muhammedi Çörekçi kıldırdı. Namaza Kaymakam Hasan Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Asım Kayacı ve diğer daire amirleri ile müdürlerinin yanı sıra Bayar ailesinin yakınları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu acı kayıp ilçede büyük üzüntü yarattı.