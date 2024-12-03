Şehidin vasiyeti gidip de dönmemek var diye başlıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

Pençe-Kilit operasyonları kapsamında Kuzey Irak'ta yaralandıktan 16 gün sonra hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın vasiyeti "Gidip de dönmemek var" diye başlıyor.

Bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam şehit düştü.

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Şehidin baba ocağı olan Kozan ilçesi Taş Mahallesi’ne Türk bayrakları asılırken, anne Ayşe ve baba İsmail Kızıldağ’a acı haber verildi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve beraberindeki kurum müdürleri, aileye taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı.
Yaklaşık bir yıl önce Esma Kızıldağ ile evlenen Eren Kızıldağ'ın izinden döndükten 20 gün sonra vurulduğu öğrenildi.

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Şehidin, eşi Esma Kızıldağ'a, "Gidip de dönmemek var. Eğer geri dönmezsem, cenazemi Adana Sabancı Merkez Camii'nde kılın ve köyüm Ormancık'a defnedin" şeklinde bir vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Vasiyeti doğrultusunda Kızıldağ'ın cenaze töreni yarın saat 10.30'da Adana Sabancı Merkez Camii'nde gerçekleştirilecek. Ardından şehidin naaşı Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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