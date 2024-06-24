Şehidin vasiyeti yerine getirildi. Çocuklar suya kavuştu

Keşkül Uluslararası Yardım Derneği, şehit Horoz'un adına Uganda'da su kuyularının açılmasını sağladı.

Dernek Başkanı Seyyah Sema Coşkun, "Uganda'nın başkenti Kampala'ya dört saat mesafede bulunan Kibuku bölgesinde, şehidimiz anısına su kuyularını faaliyete geçirdik" diye konuştu.

Coşkun, iki su kuyusunun açılışının yapıldığını ve şehidin vasiyeti doğrultusunda toplam üç su kuyusu açılacağını belirtti.

Daha önce, 21 Haziran'da şehit düşen Horoz adına Kamerun'da da bir su kuyusu açıldığı bilgisi verildi.

"BİR AFRİKA ÜLKESİNDE SU KUYUSU AÇTIRILMASINI İSTİYORUM"

Şehit Horoz, vefatından üç gün önce kaydettiği bir videoda, "Eğer şehit olursam, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılmasını istiyorum." şeklinde bir vasiyet bırakmıştı.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Pençe-Kilit Operasyonu alanında yürütülen arama tarama faaliyetleri esnasında, bölücü terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada bir askerin şehit olmuştu.

26 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde toprağa verildi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Şehidin vasiyetinin yerine getirildiği Uganda'da çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı