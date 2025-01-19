Şehir eşkıyaları adam kaçırdı

Kaynak: İHA

Diyarbakır’da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, aracına yakıt alan genci darbederek silah zoruyla arabaya bindirdi. Polis kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yenişehir ilçesinde biri silahlı 4 şüpheli, otomobille geldikleri akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan kişiyi henüz belirlenemeyen bir nedenle darbederek arabaya bindirdi. Silahlı kişi, o sırada müdahale etmek isteyen kişiye doğru ateş açtı.

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Yerdeki kovanı alan şüpheli, beraberindekilerle darbettikleri şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler ve darbedilen kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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