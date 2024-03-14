Şehir eşkiyaları hastaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: DHA / İHA
Şehir eşkiyaları hastaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Görüntüler ortaya çıktı
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ni silahlarla basıp kurşun yağdıran saldırganların saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda biri muhbirlik yapan 7 kişi yaralınmış, 5 kişi tutuklanmıştı. İşte o anlar.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ni silahlarla basıp kurşun yağdıran saldırganların saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda 7 kişi yaralanırken, Denizli polisi özel ekip kurdu, yakalanan 5 kişi de tutuklandı.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada oturanlara yönelik iki zanlının gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında, saldırganlara muhbirlik yapan bir kişinin de bulunduğu iddia edildi .

Daha önce azmettirici olduğu iddia edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.K. ile otomobili kullanan A.A. de itiraz üzerine tutuklandı. Bu arada silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde; 2 kişinin grubun üzerine tabancalarla ateş edip, kaçması yer aldı.

Eğlence mekanı işleten Ahmet K. ile yanında çalışanlar K.Ş., A.Y., Ş.U., İ.Ö., H.Ç. ve G.İ., birlikte oturdukları sırada kimliği belirsiz 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından hastane bahçesinde panik yaşanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralanan 7 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 16 adet boş mermi kovanı buldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Deneyimli polislerden oluşturulan ekip, saldırganların kimliğini belirledi. Olayı azmettiren kişi de ekiplerin çalışmasıyla tespit edildi. M.A., M.B., A.A. (25), O.K. (41) ve Ş.U. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A. ile M.B.'in ifadelerinde silahlı saldırıyı kendilerinin yaptığını kabul ederken, diğer şüpheliler ise suçlamayı kabul etmedi.

MUHBİR DE YARALANMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, silahlı saldırıda yaralananlardan biri olan Ş.U.'ın muhbirlik yaptığı da ortaya çıktı. Ş.U.'ın olay günü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kafeteryasında bulunanları tetikçilere haber verdiği, ancak tam olarak saldırının ne zaman olacağını bilmediği için kafeteryada bulunduğundan, karnına isabet eden kurşunla yaralandığı ortaya çıktı.

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