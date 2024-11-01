Şehir Hastanesine aktarmasız seferler başladı

Kaynak: İHA
Şehir Hastanesine aktarmasız seferler başladı

Akçaray, Kuruçeşme-Şehir Hastanesi arasında aktarmasız hizmet vermeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark, Kuruçeşme-Şehir Hastanesi arasında Akçaray tramvayında aktarmasız hizmet vermeye başladı. Artık Kuruçeşme'den tramvaya binen vatandaşlar doğrudan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşabiliyor.

AKTARMASIZ TRAMVAY

Kuruçeşme'den başlayan aktarmasız seferlerde tramvay; Mehmet Ali Paşa durağından sonra T2 olarak adlandırılan 3,1 kilometre uzunluğundaki tramvay hattına bağlanıp Kanal Boyu, Turan Güneş, Başaran, Fizik Tedavi Rehabilitasyon istasyonlarından Şehir Hastanesi istasyonuna ulaşıyor. Bugün itibariyle başlayan seferler 12 dakikalık aralarla gerçekleşiyor.

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