Şehir Katili bilim dünyasını alarma geçirdi: Bütün uyduları yok edebilir

Bilim dünyası, 2032 yılında Ay ile çarpışma rotasında seyreden 2024 YR4 kodlu "Şehir Katili" lakaplı asteroit için alarmda. Yakın zamanda yapılan gözlemler, bu çarpışmanın gerçekleşme olasılığını yüzde 3.8'den yüzde 4.3'e yükseltti. Başlangıçta Dünya için bir tehdit olarak görülen bu devasa kaya parçası, yapılan son hesaplamalarla gezegenimizi teğet geçeceği ancak Ay için büyük bir tehlike oluşturacağı ortaya çıktı. Ancak Ay'a çarpacak olması, Dünya için de önemli sonuçlar doğuracak.

HİROŞİMA'DAN DAHA BÜYÜK BİR PATLAMA

Western Ontario Üniversitesi'nden bilim insanları, asteroitin Ay'a çarpması durumunda ortaya çıkacak sonuçları detaylı bir şekilde inceledi. Araştırmalara göre, çarpışma anında 6.5 megaton TNT enerjisi açığa çıkacak. Bu miktar, 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 0.015 megaton TNT olan enerjisinden kat kat daha fazla. Bu şiddetli çarpışma, Ay yüzeyinde yaklaşık bir kilometre çapında devasa bir krater oluşturacak.

YÜZ MİLYON KİLOGRAMLIK TEHLİKE

Çarpışmanın ardından Ay'dan yaklaşık 100 milyon kilogram ağırlığında enkaz fırlatılacak. Western Ontario Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan ancak henüz hakem denetiminden geçmeyen çalışmaya göre, bu enkazın yüzde 10'u birkaç gün içinde Dünya'ya doğru yol alarak gezegenimize ulaşabilir. Bu durum, Dünya yörüngesindeki uydular için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle 0.1 milimetrenin üzerindeki fırlatılan parçacıklar, düşük Dünya yörüngesindeki uydular için tehlike eşiğinin üzerinde bulunuyor ve uzay araçlarına zarar verebilir.

UYDU AĞIMIZ BÜYÜK RİSK ALTINDA

Araştırmacılar, "Öncelikli endişe, nispeten kısa sürelerde yani günler ila aylar içinde doğrudan düşük Dünya yörüngesine ulaşan ve uzay aracına tehlike oluşturabilecek çarpma tehlikesi eşiğinin 0.1 mm üzerindeki fırlatma parçacıklarıdır" ifadelerini kullanıyor. Asteroit çarpışmasının uydu ağımıza vereceği hasarın boyutu, Ay'a çarptığı konuma, oluşan kraterin büyüklüğüne ve fırlatılan enkazın miktarına bağlı olacak. Ay'ın saniyede yaklaşık 1 kilometre hızla Dünya etrafında dönmesi nedeniyle, fırlatılan maddelerin Dünya'ya hızla ulaşabilmesi için çarpan nesnenin Ay'ın arka kenarına çarpması gerektiği belirtiliyor.

UYDU TRAFİĞİ TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Bilim insanları, asteroitin Ay'a çarpma olasılıklarını 10.000 farklı senaryo ile simüle etti ve bu senaryoların 410'unda çarpışmanın gerçekleştiğini gözlemledi. Mevcut tahminlere göre asteroit, Ay'ın güney yarımküresine çarpacak. Araştırmacılar, bu durumun 2024 YR4'ün etkisinden kaynaklanan maksimum enkaz taşınımının yaşanacağı birkaç gün içinde gerçekleşeceğini ifade ediyor. 2032 yılına gelindiğinde, Dünya'nın bugün olduğundan çok daha fazla uyduya sahip olacağı göz önüne alındığında, asteroit 2024 YR4 Ay'a çarptığında gezegenimizin üzerinde bir çarpışma olasılığının önemli ölçüde artacağı vurgulanıyor. Bu durum, uzay ajansları ve uydu operatörleri için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor.