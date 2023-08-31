Şehir magandaları operasyonunda yeni gelişme

Bursa'da durakta bekleyen bir kadının üzerine yangın söndürme tüpü sıkılması ile motosikletten bir kişiye kurusıkı tabancayla ateş edilmesiyle ilgili yakalanan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: AA
Şehir magandaları operasyonunda yeni gelişme

Sosyal medyaya da yansıyan iki olay hakkındaki soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Kentte 29 Ağustos'ta otobüs durağında oturan bir kadının üzerine araçtan yangın söndürme tüpü sıkılması, başka bir kişiye de seyir halindeki motosikletten kurusıkı tabancayla ateş etmesi olayı ve durakta bekleyen kişiye pet şişe ile sıvı atılmasına ilişkin "kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Otobüs durağındaki kadına yönelik eylemlerinden dolayı 7, diğer olaylarla ilgili 3 şüphelinin kimliklerini belirleyen polis, bu kişileri gözaltına almıştı.

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