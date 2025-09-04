Şehir merkezinde kurt paniği: İpler dikkat çekti!

Diş Hastanesi TOKİ mevkiinden Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne doğru ilerleyen iki kurt, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Çevreyolunda seyreden sürücüler, birden karşılarına çıkan kurtları fark edince hızlarını azalttı. Kurtların boyunlarındaki ip detayı ilgi uyandırdı. Doğal yaşam alanlarından uzak bir şekilde şehir merkezine inen kurtlar, bir süre çevrede gezindi.

Kurtların boynundaki iplerin kim tarafından ve neden bağlandığı merak konusu olurken, bir süre etrafta dolaşan kurtlar daha sonra gözden kayboldu.

Koyun sürüsüne ayı ve kurtlar daldı

Ağıla giren kurtlar 18 koyunu telef etti