Kaynak: İHA
Şehir merkezinde kurt paniği: İpler dikkat çekti!

Kars şehir merkezinde dolaşan iki kurt, görenleri şaşkına çevirdi. Kurtların boynuna bağlı ipler dikkat çekti.

Diş Hastanesi TOKİ mevkiinden Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne doğru ilerleyen iki kurt, görenleri hayretler içinde bıraktı.

ehir-merkezinde-kurt-panigi-ipler-dikkat-cekti-yenicag-1.jpg

Çevreyolunda seyreden sürücüler, birden karşılarına çıkan kurtları fark edince hızlarını azalttı. Kurtların boyunlarındaki ip detayı ilgi uyandırdı. Doğal yaşam alanlarından uzak bir şekilde şehir merkezine inen kurtlar, bir süre çevrede gezindi.

ehir-merkezinde-kurt-panigi-ipler-dikkat-cekti-yenicag-2.jpg

Kurtların boynundaki iplerin kim tarafından ve neden bağlandığı merak konusu olurken, bir süre etrafta dolaşan kurtlar daha sonra gözden kayboldu.

