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Şehirler arası uyuşturucu trafiğine tutuklama

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:10
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Şehirler arası uyuşturucu trafiğine tutuklama

Şehirler arası uyuşturucu trafiğine tutuklama
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İHA

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.D., L.Y. ve M.K. isimli şahısların İstanbul'dan 06 plakalı otomobil ile Samsun'a uyuşturucu getirip irtibatlı oldukları şahıslara satacakları bilgisini aldı.

Narkotik polisi yaptıkları çalışma sonucu şüpheli şahısların içinde bulunduğu aracı İlkadım Derecik Mahallesi Polis Uygulama Noktasında durdurdu.

Araçta ve S.D., L.Y. ve M.K.'nin üzerinde yapılan aramada 220,06 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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