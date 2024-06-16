Şehirlerimizi yılanlar bastı. Babam yılanla araba kullanıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte bir çok şehrimiz yılanların adeta istilasına uğradı. Kaldırımlarda, caddelerde, parklarda karşımızda her yerde çıkmaya devam ediyorlar. Yılanla karşılaşanlar da büyük panik yaşayarak bu olayın şokunu günlerce üzerlerinden atamıyor.

Hatay'ıan Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde de bir kara yılan işçilerin çalıştığı şantiye alanına girdi. İşçiler yılanı fark edince bölgeden uzaklaştırmak için kovalamaya başladı. Yılan tahminlerden daha hızlı bir şekilde süzülerek içinde insanların bulunduğu bir minibüsün altına girdi.

Yılan oradan da aracın altında bulduğu bir yere girdi. Yılan araca girdi uyarısının ardından araçta bulunanlar aşağıya inerken yaşadıkları panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüleri çeken vatandaşın; “Babam arabada, yılan da arabada. Baba inin, baba inin aşağıya. Babam arabanın içinde yılan da arabanın içinde şimdi babam yılanla beraber arabayı kullanıyor. Büyük yılan var” dediği anlarsa izleyenleri tedirgin etti.

Araca giren yılanın kendiliğinden araçtan çıkarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.