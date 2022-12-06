Kahraman Şehit Binbaşı vatan toprağına emanet edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Duman'ın (41) Türk bayrağına sarılı cenazesi Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sağkaya Merkez Camisi'ne götürüldü. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duman'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

NE OLDU

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Adanalı Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman (41) şehit düştü. Binbaşının şehadet haberi ailesine ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

Binbaşı Mehmet Duman'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.