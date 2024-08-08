Şehit fotoğraflarıyla kadınları tuzağa düşürdü. Kendisini yüzbaşı olarak tanıttı

Dolandırıcılar sınır tanımadan insanlık değerlerini hiçe saymaya devam ediyor. Her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarken bu kez hem yüz kızartıcı hem utanılacak bir yöntem kullanıldı.

Kendisini yüzbaşı olarak tanıtan dolandırıcı sosyal medyada tanıştığı kadınları kandırdığı iddia edildi.

ŞEHİT FOTOĞRAFINI KULLANDI

Sahte yüzbaşı, kendini 2014 yılında şehit olmuş bir askerin fotoğrafıyla tanıttı. Sahte yüzbaşının tuzağına düşen bir kadının nişan günü eve kimsenin gelmemesiyle büyük bir şok yaşadı. Cimer'e yaptığı başvuru sonucu dolandırıldığını öğrendi.

Show Haber'e konuşan mağdur kadın yaşadıklarını anlattı. Kadın "Bu tür bir şeyin başıma gelebileceğini hiç düşünmedim. Şeytanın aklına bile gelmeyecek bir durum. Nasıl olur da vatan için şehit olmuş birinin fotoğrafını böyle kullanabilirsin? Bu tamamen insanlık dışı ve vicdansızca bir davranış. İnsan yoksunluğunu en üst seviyede gösteren bir ahlaksızlık. Kimi kadınlardan parça parça para almış, kimilerini ise tamamen dolandırmış." İfadelerini kullandı.

YÜZBAŞI OLARAK TANITTI

Altı ay önce sosyal medyada tanıştıklarını belirten mağdur kadın, "Kendini Sakarya İl Jandarma Müdürlüğünde yüzbaşı olarak tanıttı. Sohbet ettik, yakınlık kurduk ama hiç yüz yüze görüşmedik. Her gün 2-3 fotoğraf gönderiyordu. Kendini çok iyi tanıttığı için böyle bir dolandırıcılık olacağını hiç düşünmedim." dedi.

Kendisine eşine nafaka borcu olduğunu ve bu yüzden hesaplarının bloke olduğunu söyleyen mağdur kadın dolandırıcının"Bir miktar paraya ihtiyacım var, gönderebilir misin?" dediğini aktardı.

CİMER'LE GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Dolandırıldığını, nişan günü kimsenin eve gelmemesiyle fark ettiğini belirten kadın, "Cimer'e şikayetimi ilettim. Cimer bana bu kişinin TSK'da bulunmadığını, resimdeki şahsın da 2014 yılında şehit olan bir asker olduğunu bildirdi." şeklinde konuştu.

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Başka mağdurların da olduğunu öğrenen kadın sinirlenerek, "Kendini çok akıllı sanabilir ama benim zekamla yarışamaz. Benimle oynayamaz." diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.