Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına fidan

Ardanan’da Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına fidan dikildi.

KAYNAK: DHA
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına fidan

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ‘Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes’ sloganı ile Ardahan’da 20 bin fidan toprakla buluştu. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü sahasında düzenlenen etkinlikte, Vali Hayrettin Çiçek, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Fidan dikme etkinliğinin Türkiye’de gelenek haline geldiğini söyleyen Vali Çiçek, “Her yıl 11 Kasım’da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Son 20 sene içerisinde Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm ağaçlandırma çalışmalarından daha fazla, yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. İlimiz Ardahan’da da ağaçlandırma çalışmaları yapılmış ve devam ediyor. İlimiz, yüzde 8 orman varlığına sahip. Karasal iklime göre iyi bir seviye ancak bu yeterli değil. Çünkü orman demek can demek. Küresel iklim krizinin yaşandığı şu devirde bu tarz ağaçlandırma faaliyetleri tabiata can vermekte. Bugün çocuklarımızda buradalar. Birlikte fidanları toprakla buluşturuyoruz. Çocuklarımıza ağaç sevgisini hatırlatıyor olması da ayrıca çok kıymetli” dedi.

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TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN SIRA ARKADAŞINI ANDI

Vali Hayrettin Çiçek, şehit oluşunun yıl dönümü olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ü andı. Safitürk’ün, Mardin Derik Kaymakamı iken teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olduğunu belirten Vali Çiçek, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 11 Kasım, çok kıymetli meslektaşım, dönem arkadaşım, sıra arkadaşım Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün ölüm yıl dönümü. 10 Kasım’da hain bir terör eyleminde hastaneye kaldırılmış, bir gün sonrasında vefat etmişti. Arkadaşımda olması hasebiyle tekrar kendisini anıyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.”

Programda Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adına toprakla buluşturularak can suyu verildi.

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