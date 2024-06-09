Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın için anma töreni düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın için anma töreni düzenlendi

Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucunda şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 7. yılında anıldı.

İlk görev yeri olan Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde memleketine gitmek üzereyken dönemin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın aracına PKK’lı teröristler tarafından açılan ateşle şehit olan 22 yaşındaki Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için katledildiği yerde anma programı gerçekleştirildi.

aw223575-04.jpgKozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kurum amirleri, öğretmen ve vatandaşların katıldığı anma töreninde Yalçın’ın şehit düştüğü Tepecik Mahallesi’nde isminin verildiği caddeye güller bırakıldı.

Güngör, şehitlerin isimlerinin Cudi’de, Gabar’da ve resmi kurumlarda daima yaşatılacağını belirtti ve "Milletimiz biliyor ki bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatan öğrencilerine bir harf öğretmek için canlarını feda etmiş Aybüke ve Necmettin öğretmenin vatanıdır. Başın sağ olsun dediğimizde 'vatan sağ olsun' diyen şehit babasınındır bu vatan. Buradan asker, polis, öğretmen ve sivil tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. “ açıklamasında bulundu.

aw223575-01.jpgAnma programının sonrasında, şehit öğretmen Yalçın’ın görev yaptığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesini ziyaret eden Kaymakam Güngör ve beraberindeki kişiler, Aybüke öğretmenin aldığı enstrümanların bulunduğu sınıfı gezdi.

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