Şehit Ömer Halisdemir'in ismini kaldırıp Belediye Başkanının ismini verdiler

Tokat’ın Sulusaray Belediyesi bir sokağında Ömer Halisdemir’in ismini kaldırarak yerine eski Belediye Başkanının ismini verdi.

Şehit Ömer Halisdemir'in ismini kaldırıp Belediye Başkanının ismini verdiler

15 Temmuz’un sembol isimlerinden Ömer Halisdemir’in ismi, Tokat’ın Sulusaray ilçesindeki sokaktan kaldırılarak yerine Belediyenin eski başkanlarından Şahin Asgül’ün ismi getirildi.

Ömer Halisdemir’in ismini taşıyan sokağın isim değişikliği kararı, Belediye Meclisinde yapılan oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.

Sulusaray ilçesi AKP’li bir Belediye Başkanı tarafından yönetiliyor.

Eski Belediye Başkanlarının isimlerinin konulması diğer sokaklarda da oy çokluğu ile kabul edildi.

Yavuz Sultan Selim sokağının ismi eski belediye başkanlarından İbrahim Turgut, Barbaros sokağının ismi de yine eski başkanlardan Nazım Bıldırcın olarak belirlendi.

İsim değişiklikleri kaymakamlığa ve valiliğe sunuldu. Valilik onay verirse cadde ve sokakların isimleri resmen değişecek.

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