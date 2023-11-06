Şehit Onur Özbek’in naaşı memleketine gönderildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

KAYNAK: AA
Şehit Onur Özbek’in naaşı memleketine gönderildi

Özbek'in cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından 1. Hudut Alay Komutanlığı'na getirildi.

Basına kapalı olarak yapılan törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, askeri yetkililer ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı helikopterle memleketi Niğde'ye uğurlandı.

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