Şehit Salih Ay'ın cenazesi memleketi Erzincan'a getirildi

Kaynak: DHA
Şehit Salih Ay'ın cenazesi memleketi Erzincan'a getirildi
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan'a getirildi.

Şırnak'taki törenin ardından 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenazesi, Erzincan'a getirildi.

Havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Salih Ay için İl Müftüsü Muharrem Gül ve Vali Hamza Aydoğdu, şehidin babası Atilla Ay'ın elinden tutarak teselli etmeye çalıştı.

Şehit Salih Ay, Mediha-Atilla Ay çiftinin 3 çocuğu ve tek erkek evladıydı.

Şehit Ay'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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