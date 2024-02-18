Şehit Salih Ay'ın cenazesi memleketi Erzincan'a getirildi

Şırnak'taki törenin ardından 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenazesi, Erzincan'a getirildi.

Havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Salih Ay için İl Müftüsü Muharrem Gül ve Vali Hamza Aydoğdu, şehidin babası Atilla Ay'ın elinden tutarak teselli etmeye çalıştı.

Şehit Salih Ay, Mediha-Atilla Ay çiftinin 3 çocuğu ve tek erkek evladıydı.

Şehit Ay'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.