Şehit taksici, son yolçuluğuna askeri törenle uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehit taksici, son yolçuluğuna askeri törenle uğurlandı

Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden taksici Murat Arslan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit taksici Murat Arslan için Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehidin naaşı, namazın ardından Kahramankazan şehitliğine defnedildi.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Teröristlerce aracı gasp edilerek şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan'ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı.

Teröristlerce aracı gasp edilerek şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan’ın(45) naaşı Kahramankazan Devlet Hastanesi’nden askeri törenle Ulu Cami’ye getirildi.

Şehidin Ulu Cami’deki cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehidin naaşı, namazın ardından Kahramankazan şehitliğine defnedildi. Şehidin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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Şehit taksici, son yolçuluğuna askeri törenle uğurlandı

Şehit taksici, son yolçuluğuna askeri törenle uğurlandı

Şehit taksici, son yolçuluğuna askeri törenle uğurlandı

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