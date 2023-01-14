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Şehit uzman çavuş Mersin'de toprağa verildi

Suriye’de, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt (37), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:52
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Şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt Mersin'de toprağa verildi

Şehit uzman çavuş Mersin'de toprağa verildi
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Şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un cenazesi, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne getirildi.

Şehidin cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile annesi Hatice Kurt, babası Zekeriya Kurt, eşi Ebru Kurt, oğlu Ömer Faruk Kurt ve yakınları katıldı.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, Akbelen Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. (DHA)

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