Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'e acı veda! 4 yaşındaki kızının sözleri yürekleri dağladı...

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sırasında mayına basan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen şehit oldu.

ŞEHİT OLACAĞINI HİSSETMİŞTİ

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in 10 yıl önceki paylaşımı gözlerden kaçmadı. Yıllar öncesinden şehit olacağını hissetmiş olmalı ki paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur” denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayımladı.

"BABAMA İĞNE BATIYOR"

Şehit Önder Özen'in kızı Alya, yakasına iğnelenmiş olan babasının fotoğrafını göstererek "Toplu iğne batıyor babama" dedi. Bu cümleyi duyanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in yürekleri dağlayan cenazesinden görüntüler...