YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde şehit yakını ve gazilere yönelik çini kursu düzenlendi.

Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi tarafından hayata geçirilen "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında düzenlenen Çini Kursu, şehit ve gazi yakınlarının katılımlarıyla başladı.

Vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru için fedakârca görev yapan kahramanlarımızın emaneti olan ailelerini, sosyal ve kültürel yönden desteklemeyi amaçlayan bu program; geleneksel sanatları yaşatırken aynı zamanda katılımcılara huzurlu, üretken ve anlamlı bir ortam sunuyor.

Çini sanatının inceliği ve sabrı ile buluşan şehit ve gazi yakınları, hem yeni bir beceri ediniyor hem de sosyal dayanışma ve birlik ruhunu güçlendiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu yaptığı açıklamada, "İl Müdürlüğü olarak, bu anlamlı yolculukta yanlarında olmaktan büyük onur duymaktayız." dedi.