Şehitkamil Belediyesi'nden ormanlık alanda temizlik

Şehitkamil Belediyesi, sorumlu olduğu bölgenin dışında olan ormanlık alanı temizledi. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Şu an temizlediğimiz bölgede bizim belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde değil. Ancak kent merkezinde dokunulmamış nadir bir ormanlık alanın böyle kirli ve çöplük gibi durmasına da gönlümüz razı değil. Gece gündüz demeden bunun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın başlattığı temizlik seferberliği ile ilçe, yeni bir yüze kavuşuyor. Sürdürülen faaliyetler kapsamında, Şehitkamil Belediyesi sorumluluk alanı dışında bulunan Küsget Sanayi Sitesi yolu üzerindeki ormanlık alan temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 25 kişilik ekiple yıllardır çöplük halini alan ormanlık alan çöplerden arındırıldı. 3 gün süren çalışmalar, vatandaşların büyük beğenisi aldı.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil’in temiz bir ilçe yapma yolunda büyük gayret sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Maalesef Şehitkamil’imize yakışmayan görüntülerle sıkça karşılaşıyoruz. Rahatsız edici boyutta. Buna tahammül etmemiz elbette olanaksız. Göreve geldiğimiz andan itibaren kollarımızı sıvadık ve çalışmalara başladık. Geldiğimiz noktada yıllardır çöplük olarak kullanılan birçok bölgeyi temizledik. Şu an temizlediğimiz bölgede bizim belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde değil. Ancak kent merkezinde dokunulmamış nadir bir ormanlık alanın böyle kirli ve çöplük gibi durmasına da gönlümüz razı değil. Ekiplerimiz 3 gün boyunca yoğun bir mesai harcadı ve nihayetinde orman gerçekten ormana benzedi. Ekiplerimize özverili çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Temizlik seferberliğimiz elbette devam edecek. Biz gece gündüz demeden bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Ama şunu da unutmamalıyız ki en güzel temizlik, kirletmemektir.”