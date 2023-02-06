Gaziantep Şehitkamil'de bir sitede dört blok birden yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Civar illerde de şiddetli olarak hissedilen depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir sitede 4 blok birden yıkıldı. Site sakinleri AFAD'a yardım çağrılarında bulundu.

Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri geliyor. 7.4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem çevredeki illerden de hissedildi, yurttaşlar evlerinden çıktı. Gaziantep ve çevredeki birçok ilde binaların yıkıldığı ve göçük altında kalanların olduğu bilgileri geliyor.

Gaziantep'in yanı sıra Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.