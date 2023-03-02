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Şehitler Abidesi 10 Mart'a hazırlanıyor

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için devam eden alt ve üst yapı düzenlenmelerinde sona gelindi. Şehitler Abidesi’nin 10 Mart’ta ziyarete açılması planlanıyor.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:51
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Şehitler Abidesi 10 Mart'a hazırlanıyor

Şehitler Abidesi 10 Mart'a hazırlanıyor
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İHA'nın haberine göre, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Şehitler Abidesi Cumhuriyet’in 100’üncü yılına hazırlanıyor. 

Bölgede alt ve üst yapı düzenlenmesinin yapıldığı Şehitler Abidesi devam eden çalışmalar sebebiyle ziyaretçilere kapalı. 

Şehitler Abidesi’ndeki çalışmalar çerçevesinde, elektrik altyapı hatları, mekanik altyapı hatları (sulama, içme suyu, yangın hatları), nebati peyzaj alanları, alanın ziyaretçi yönetimi anlamında daha işlevsel hale getirilebilmesi maksadıyla sert zemin akslarında revizyonlar, kent mobilyaları ve bilgilendirme, yönlendirme elemanlarının yenilenmesi yapılıyor.

Şehitler Abidesi’nde ayrıca abide altında yer alan bodrum mekana yönelik su yalıtım sisteminin yenilenmesi, Abide B giriş kısmına otopark düzenlemesi yapılıyor. Abide tören alanında yer alan ‘Vatan ve Milli Mücadele Heykel Rölyefi’ ile ilgili yenileme çalışmaları da proje çerçevesinde devam ettiriliyor.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için alt ve üst yapı düzenlenmelerinde sona gelindi. Şehitler Abidesi’nin 10 Mart’ta ziyarete açılması planlanıyor.

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