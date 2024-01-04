Şehitlerin resminin bulunduğu pankartı kaldırdılar. İYİ Parti'den açıklama geldi

Özlem Türk / Samsun - Yeniçağ

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Canik İlçe Başkanlığı, Irak’ın kuzeyinde vatani görevini yaparken kalleşçe şehit edilen 12 askerimizin resmi bulunan bir pankart hazırladı. Pankart, partililerce Canik Belediyesi karşısındaki viyadüğe asıldı.

Dün gece saatlerinde ise viyadüğe asılan şehitlerimizin pankartı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE TERS ÇEVİRMİŞLER

Pankart kaldırılmadan bir kaç gün önce de Canik Belediyesinde İHH'nın düzenlediği bir program nedeni ile şehitlerimizin bulunduğu pankartın yine kimliği belirsiz kişiler tarafından ters çevrildiği ve şehitlerimizin görünmemesi sağlanmak istendiği ifade edildi.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, KİMSE ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURAMAZ"

İYİ Parti ilçe yöneticileri tarafından pankartın düzeltilmesinden bir kaç gün sonra pankart viyadükten kaldırıldığı bilgisi verildi. İYi Parti Canik İlçe Başkanlığı, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Hiç kimse şehitlerimizi bu millete unutturamaz. Unutturmaya çalışamaz.” diye açıklamada bulundu.