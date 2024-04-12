Şehitlikte bayram hüznü

Şehit aileleri, bayramın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabir ziyaretlerini sürdürdüler. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, sevdiklerinin kabirlerine çiçek bırakıp, mezarlıkta temizlik yaptılar. Duygusal anlar yaşayan aileler, sevdiklerine dua ettiler. Nebahat Arık, komşusunun şehit olan çocuğunun mezarına geldiklerini ve bayramlarda kabir ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti.

Geçen yıl mayıs ayında Şırnak’ta PKK’lı teröristlere karşı düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan’ın annesi Gülveşin İlhan, bayramın üçüncü gününde de oğlunun kabrini ziyaret etti. İlhan, kendileri için bayramın olmadığını, “Taşla bayramlaşıyoruz. Soğuk toprağa gelip gidiyoruz. Tek tesellimiz şehit olması, başka bir tesellimiz yok. Onlar leş olup gidiyorlar. Bizimkiler şehit. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir zaman Türk çocukları bitmez.” dedi.

1994’te Tunceli’de şehit olan köylüsü Hacı Alkan’ı ziyaret için gelen Nedim Gezici, “Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Hepsi genç yaşta. Söylenecek bir şey yok. Buradaki gençlere baktıkça insanın öfkesi kabarıyor.” dedi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi adına şehitlik ziyaretine gelen gazi Sıtkı Avcı, “Allah ailelerine sabırlar versin. Mekanlarını cennet eylesin.” dedi.

Ayrıca, bayramın üçüncü gününde kent genelindeki mezarlıklara yapılan ziyaretler de devam etti.

Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı’nı ziyaret eden vatandaşlar, sevdiklerinin kabri başında Kur’an-ı Kerim okudular ve dua ettiler.