Şehre inen bozayı mahallede dehşet saçtı. Koyunlara saldırdı

Kaynak: İHA
Şehre inen bozayı mahallede dehşet saçtı. Koyunlara saldırdı

Ardahan'da, şehre inen bir bozayı, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Olay, Halil Efendi Mahallesi'nde, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesinde meydana geldi. Boz ayıyı görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile polisler sevk edildi. Bozayı, Necmettin Işık'a ait koyunlardan birine saldırarak yaraladı.

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Bozayıyı ilk defa bu kadar yakından gördüğünü belirten Tayfun Gökçe, "Ayıyı gördük, önce arıcılık alanında bulunuyordu. Sonra bu bölgeye doğru yöneldi ve burada otlayan bir koyuna saldırarak onu yaraladı. Daha sonra ise mera tarafına ilerledi ve gözden kayboldu" dedi.

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Bir süre bölgede yiyecek arayan bozayı, mahalledeki evlerin arasından geçerek çayırlıklara doğru ilerledi ve sonra gözden kayboldu. Ekipler, ayının bölgeden uzaklaşması için çalışma yaptılar.

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