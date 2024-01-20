Şehrin üstünde alev topuna dönmüş bir cisim görüldü. Herkes UFO mu diye merak ediyor

Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte şehrinde korku ve paniğe sebep olan bir olay meydana geldi. Şehir merkezine doğru düşen, alev topuna dönmüş ne olduğu tanımlanamayan bir cisim, trafikte seyreden bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde sürücünün ve çevredekilerin alev alev yanan ve tanımlanamayan cismi gördüklerinde panik olduğu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yetkililerden olaya ve tanımlanamayan cisme ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, yeni bir UFO vakası olması üzerinde düşünen kişiler de mevcut.