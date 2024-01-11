Şeker hastalarına müjde. Mucize içecek ortaya çıktı

Türkiye'de diyabet hastalığı her geçen gün daha fazla kişiyi etkiliyor.

Koyu çay içenlerin prediyabet ve tip 2 diyabet geliştirme olasılığının, çay içmeyenlere göre sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 28 daha az olduğunu gösterdi.

Şu anda devam eden bir başka çalışma ise, koyu çayın diyabetle nasıl mücadele ettiğini anlamak için çift kör, rastgele bir deney yürütüyor.

Koyu çayın diyabet riskini azaltmada nasıl çalıştığı henüz tam olarak bilinmemektedir, ancak bu içecek sağlıklı bir yaşam tarzının basit bir parçası olarak görülmektedir.

DİYABET NEDİR?

Diyabet, kan şekerinin (glukoz) normal seviyenin üzerine çıkması ve idrarda normalde şeker olmaması gerekirken şeker bulunması durumudur.

Diyabetin çeşitli türleri vardır ve hem Türkiye'de hem de dünyada çok yaygın bir hastalıktır.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun verilerine göre, her 11 yetişkinden biri diyabettir ve her 6 saniyede bir insan diyabet nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

DİYABETİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halsizlik ve yorgunluk hissi

-Beklenmedik ve hızlı kilo verme

-Görme bozukluğu

-Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma gibi sorunlar

-Yaraların normalden yavaş iyileşmesi

-Ciltte kuruluk ve kaşıntı

-Ağızda aseton kokusu oluşması