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Şeker hastalığı ilaç olmadan da gerileyebilir

Şeker hastası olmanın önlenebileceğinin altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Yiğit Karakaş, “Son yapılan çalışmalara göre yeni tanı almış 1 yıl ve daha az süredir var olan şeker hastalığının bu sayılan önerilerle ilaç kullanımına başlanmadan yüzde 77 oranında gerileyebiliyor ve kan şekerinin hedef değerlere ulaşabiliyor” dedi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 07:58
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Şeker hastalığı ilaç olmadan da gerileyebilir mi?

Şeker hastalığı ilaç olmadan da gerileyebilir
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Şeker hastalığından korunmanın yollarından bahseden Dr. Emel Yiğit Karakaş, “Özellikle karbonhidrattan fakir, sebze ve lif açısından zengin beslenme, günde 30 dakikadan az olmamak kaydıyla düzenli egzersiz ve günde 7-8 saat düzenli uyku ile diyabet gelişiminin önüne geçilebiliyor” diye konuştu.

“BÖBREKLERİNİZ VE GÖZLERİNİZDE HASARA NEDEN OLUR”

Diyabetin, vücudun şekeri (glikoz) hücrelerine alamadığında ve onu enerji için kullanamadığında ortaya çıktığını belirten Dr. Karakaş, “Şeker tüm organ ve dokuların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan en önemli enerji kaynağı yani yakıttır. Dokulara enerji üretimi için giremeyen şeker vücutta toksik etkilere neden olur. Uygun tedavi edilemeyen kan şekeri yüksekliği kalbiniz kan damarlarınız, sinir uçlarınız, böbrekleriniz ve gözlerinizde hasara neden olur” diye konuştu.

Şeker hastalığının 2 ana başlıkta incelendiğini ve risk faktörlerinin de bu gruplamaya göre belirlendiğini belirten Karakaş, “Eğer kan şekeri yüksekliği vücudunuzda insülin üretiminin azalması veya olmaması nedeni ile yükseliyor ise bu insülin bağımlı veya Tip 1 şeker hastalığı, pankreasınız insülin üretiyor ancak vücudunuzun hücreleri buna yanıt vermiyor ise bu Tip 2 şeker hastalığıdır. Daha az görülen diğer şeker hastalığı tipleri de Gestasyonel (gebelik şekeri) diyabet, monojenik genetik geçişli Moody olarak adlandırılan şeker hastalığı, geç başlangıçlı LADA otoimmün diyabetes mellituslar, ilaç ve kimyasal maddelere maruziyet sonrası oluşan şeker hastalığı sayılabilir” dedi.

“GÜNDE 7-8 SAAT DÜZENLİ UYKU”

Şeker hastası olmanın önlenebileceğini belirten Karakaş, “Özellikle karbonhidrattan fakir, sebze ve lif açısından zengin beslenme, günde 30 dakikadan az olmamak kaydıyla düzenli egzersiz ve günde 7-8 saat düzenli uyku ile diyabet gelişiminin önüne geçilebiliyor” dedi. Karakaş, “Son yapılan çalışmalara göre yeni tanı almış 1 yıl ve daha az süredir var olan şeker hastalığının bu sayılan önerilerle ilaç kullanımına başlanmadan yüzde 77 oranında gerileyebiliyor ve kan şekerinin hedef değerlere ulaşabiliyor. Ancak bu durum otoimmünite ve diğer nedenlere bağlı pankreas hasarı nedeni ile ortaya çıkan insülin yokluğu nedeni ile oluşmuş şeker hastalığı varlığında geçerli olmayabiliyor. Öngörülemeyen nedenlere bağlı oluşmuş bu şeker hastalığı türü için tedavi yönetimi giderek gelişmekte ve adacık hücre nakli gibi yeni tedavi modelleri denenmektedir” diye konuştu.

İHA

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