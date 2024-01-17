Şeker hastalığına karşı mucize öneri

Tip 2 diyabet, halk dilinde “şeker hastalığı” olarak bilinen ve gençlerden yaşlılara kadar pek çok kişiyi etkileyen bir metabolizma bozukluğudur. Uzman Dr. Enes Güler, tip 2 diyabetin sıklığının her geçen gün arttığını ve yanlış beslenme, hareketsizlik ve genetik nedenlerle ortaya çıktığını belirtiyor. Tip 2 diyabet, vücudun insülin hormonunu yeterince kullanamaması ve kan şekerinin yükselmesi sonucu oluşan ve tedavi edilmediğinde geri dönüşü olmayan bir hastalıktır. Ayrıca, tip 2 diyabet, zamanla tansiyon, kalp, damar ve böbrek gibi çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir.

Tip 2 diyabetin kontrol altına alınması için yaşam tarzında değişiklik yapmak gerektiğini vurgulayan Dr. Enes Güler, şunları söylüyor:

“Sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak ve kiloyu korumak, kan şekerini dengelemek için atılması gereken ilk adımlardır. Bunun yanında, doktor kontrolü, ilaç kullanımı, stres yönetimi, sigara bırakma ve alkol kısıtlama da çok önemlidir. Tip 2 diyabet, herkes için farklı seyreden bir hastalık olduğu için, tedavi planı doktor tarafından kişiye özel olarak hazırlanmalıdır. Bu şekilde, tip 2 diyabetin olumsuz etkileri azaltılabilir ve yaşam kalitesi yükseltilebilir.”

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da, “2020 yılında Giresun Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, Anadolu propolisinin etanol ile çıkarılan özünün tip 2 diyabete karşı nasıl etki ettiği araştırılmıştır. Çalışmada, iki ana grup oluşturulmuştur: kontrol grubu ve deney grubu. Deney grubu da, yüzde 30 ve yüzde 15 propolis damla kullanan diyabetli iki alt gruba ayrılmıştır. Deney grubundaki diyabetlilere, dört hafta boyunca günde 0.5 ml/100 g propolis damla verilmiştir. Kontrol grubundakilere ise propolis verilmemiştir. Çalışmanın sonucunda, Propolis Damla'nın kan şekerini düşürdüğü ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği görülmüştür” diyor.