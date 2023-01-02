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Şeker hastası çocukları sevindiren haber. Artık parmaklarını delmek zorunda kalmayacaklar

Samsun’da tip 1 diyabet (şeker) hastası çocukların kollarına sensör takıldı. Çocuklar artık parmaklarını delmeyecekler.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 13:11
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Şeker hastası çocuklara sensör takıldı. Parmaklarını delmeyecekler

Şeker hastası çocukları sevindiren haber. Artık parmaklarını delmek zorunda kalmayacaklar
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İHA'da yer alan bilgilere göre, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Valiliği’nin öncülüğünde başlattığı, “Parmaklar Nefes Alsın Projesi" çerçevesinde belirledikleri çocuklara sırasıyla sensör takıyor.

Sensör kan şekeri ölçümünü ve dozunu kendi ayarlayabilirken, minik parmaklar da delinmekten kurtuluyor.

"PARMAKLARIM DELİK OLDUĞU İÇİN YAZARKEN GERİ KALIYORDUM"

Parmak delmenin en zor yanının yazı yazmak olduğunu ifade eden 9 yaşındaki Muhammet Emre Sarıoğlu, “Okulda parmaklarım delik olduğu için yazı yazarken diğer arkadaşlarımdan geri kalıyordum. Şimdi sensör sayesinde parmaklarım acımıyor. Ayrıca sensör sayesinde şekerimi de hemen ölçebiliyorum. Uyurken parmaklarımı delmek zorunda kalıyordum. Artık ondan da kurtuldum” dedi.

"2,5 YAŞINDAN BERİ PARMAKLARIMDAN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜYORDUM"

Sensör sayesinde acı çekmekten kurtulduğunu dile getiren 10 yaşındaki Kebire Sare Cinsoy, “2,5 yaşından beri şeker hastasıyım. Önceden şekerimi parmaklarımı delerek ölçüyordum ve çok acı çekiyordum. Artık bu durumdan kurtuldum. Bundan sonra makineyi sensöre tutup ölçüm yapacağım. Sensör takılırken acımadı. Kimse bu yüzden korkmasın. Devletimiz inşallah bu sensörlerin maliyetini her zaman karşılar ve parmaklarımız da bize kalır” diye konuştu.

Her parmak delindiğinde annelerin de yüreklerinin delindiğini ifade eden anne Fethiye Cinsoy, “Sensör, hayatımızda çok büyük kolaylık oldu. Tüm şeker hastası çocuklara sensör takılmasını ümit ediyorum. Sensör sayesinde günde 8-10 kez çocuklarımızın parmağını delmekten kurtulduk. Gece de delmiyoruz. Bizim isteğimiz, SGK’nın bu sensörleri karşılaması ve tüm çocukların bu rahatlığa kavuşmasıdır. Çocuklarımızın canı yanmasın istiyoruz. Onların her parmağı delindiğinde annelerin de yüreği deliniyor” şeklinde konuştu.

"SENSÖR TAKILAN ÇOCUKLAR PARMAK DELMEK ZORUNDA KALMAYACAK"

Çocukların artık parmak delmek zorunda kalmayacağının altını çizen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Samsun Valiliği’nin öncülüğünde başlattığımız, 'Parmaklar Nefes Alsın Projesi' ile tip 1 diyabetli çocuklar için sensör taktık. Tip 1 diyabette şeker regülasyonu çok önemli. Her gün şekerlerinin ölçümünü yaparak normal hayatlarının devamını sağlıyorlar. Gün içerisinde bazen 15 kez parmaklarına iğne batırarak kan şekerlerini ölçmek zorundalardı.

Bugün sensör taktığımız çocuklar artık parmaklarını delmeden sensör marifetiyle kan şekerlerini ölçmüş olacaklar. Hem bu sayede çocuklarımızın parmakları acımamış olacak hem de kan şekeri takiplerinde çok rahat bir şekilde tedavilerini düzenleyebileceğiz. Bir de oluşabilecek komplikasyonların da önüne geçmiş olacağız. Başta valilik olmak üzere hayır yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı. 

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