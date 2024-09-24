Şeker pancarı alım fiyatları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Tarım Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun"
Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2.375 TL olarak belirlenmiştir.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) September 24, 2024
Çiftçilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/meqQmqczVv