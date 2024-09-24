Şeker pancarı alım fiyatları açıklandı

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Şeker pancarı alım fiyatları açıklandı

Çiftçinin merakla beklediği şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun"

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