2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatları belli oldu. Kota tamamlama primi dahil olmak üzere ton başına alım fiyatı 2 bin 975 TL olarak duyuruldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin (TürkŞeker) yeni dönem pancar alım fiyatına ilişkin detaylar paylaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda; şekerin yalnızca sofralara tat katmadığı; tarım, sanayi, istihdam ve bölgesel kalkınmada da önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primiyle birlikte 2 bin 975 lira olarak belirlenmiştir. Bu kararın, şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”