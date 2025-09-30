Şeker pancarı alım fiyatları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şeker pancarı alım fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Buna göre; Şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi dahil olmak üzere ton başına 2 bin 975 TL olarak belirlendi.

2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatları belli oldu. Kota tamamlama primi dahil olmak üzere ton başına alım fiyatı 2 bin 975 TL olarak duyuruldu.

Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladıTrakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin (TürkŞeker) yeni dönem pancar alım fiyatına ilişkin detaylar paylaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda; şekerin yalnızca sofralara tat katmadığı; tarım, sanayi, istihdam ve bölgesel kalkınmada da önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primiyle birlikte 2 bin 975 lira olarak belirlenmiştir. Bu kararın, şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Son Haberler
Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı önünde engel kalmadı
Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı önünde engel kalmadı
İzmir'de 3 firari hükümlü yakalandı
İzmir'de 3 firari hükümlü yakalandı
Borsa günü kayıpla kapattı (30 Eylül 2025)
Borsa günü kayıpla kapattı (30 Eylül 2025)
Kahraman öğretmen! 'Heimlich Manevrası' ile öğrencinin hayatını kurtardı
Öğretmenin 'Heimlich Manevrası' hayat kurtardı!
Uraz Kaygılaroğlu'nu kahreden haber!
Uraz Kaygılaroğlu'nu kahreden haber!