Şeker ve astım hastalığını bitiriyor. Doğu'nun muzu tezgahlarda

Kaynak: İHA
Şeker ve astım hastalığını bitiriyor. Doğu'nun muzu tezgahlarda
Beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olan ve tam bir şifa deposu olarak anılan Doğu'nun muzu diye adlandırılan ’ışkın’, Elazığ’da tezgahlarda yerini aldı.

Elazığ’ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ‘ışkın’ 150 liradan satılmaya başlandı. Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve Doğu'nun muzu olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Türkiye’de özellikle Elazığ’ın yanı sıra, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Dağ muzu olarak bilinen ışkının Elazığ çevresinden geldiğini belirten satıcı Fuat Nazik, ''Alacakaya ve Guleman çevresinden geliyor bizde burada satışını gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da burada satmamıza izin veriyor. Batı’da özellikle Alanya’da muz çıkar bizim burada ise muz budur." dedi.

Fuat Nazik "Doğu’da ışkın olarak geçer. Elazığ’a en son Tunceli’nin Ovacık ilçesinden gelir. Oranın ışkını en güzelidir. Şeker hastalığına, astım hastalığına ve bağırsak hastası olanlar bunu yediği zaman Allah’ın izniyle şifasını bulurlar. Vatandaşların çok büyük bir ilgisi var. Geçen sene ışkın olmamıştı fakat bu yıl çok fazla var. Işkın 2 ay boyunca var ondan sonra bitiyor. Daha arasan da bulamazsın. Fiyatı bu sene 150 liradan satılıyor'' dedi.

h.jpg

g.jpg

f.jpg

Son Haberler
Mardin’de iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı Gündem
Mardin’de iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı
Şakkadanak Necmettin'den Saray'a zalim öneri. Ancak bir kalpsiz bunu önerirdi Gündem
Şakkadanak Necmettin'den Saray'a zalim öneri. Ancak bir kalpsiz bunu önerirdi
Kızıl Goncalar’a savcı geliyor Magazin
Kızıl Goncalar’a savcı geliyor
ODTÜ öğretim üyesi büyük skandalı canlı yayında açıkladı! Soruları vermişler karı koca 100 sorunun 100'ünü de yapmış Gündem
ODTÜ öğretim üyesi büyük skandalı canlı yayında açıkladı! Soruları vermişler karı koca 100 sorunun 100'ünü de yapmış
Tümer Metin 'Hiç düşünmem yaparım' diyerek açıkladı. Barış Alper'e övgüler yağdırdı Spor
Tümer Metin 'Hiç düşünmem yaparım' diyerek açıkladı. Barış Alper'e övgüler yağdırdı
Bakan Fidan yarın Katar'a gidiyor Gündem
Bakan Fidan yarın Katar'a gidiyor
Hastalıklara karşı bünyeyi çelik gibi yapıyor. Kilosu 1.000 TL'ye satılıyor. En değerlisi Mersin'de toplanıyor Sağlık
Hastalıklara karşı bünyeyi çelik gibi yapıyor. Kilosu 1.000 TL'ye satılıyor. En değerlisi Mersin'de toplanıyor