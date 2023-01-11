Şekerbank şeker gibi gidiyor

Bağımsız denetim ve serbest muhasebeci mali müşavirlik verilerine göre Şekerbank ilk 9 ayda1,068,503 bin TL kar açıkladı.

Bağımsız mali denetçi, DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED tarafından hazırlanan ŞEKERBANK T.A.Ş. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporundaki Finansal Tablolar esas alınarak incelendiğinde Şekerbank TAŞ’ne ait KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR tablosu yıllık ve 9 aylık bazda aşağıdaki gibi...

1.1.2019 – 31.12.2019 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Zarar -684,082 bin TL

Bağımsız mali denetçi, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu esas alınarak incelendiğinde Şekerbank TAŞ’ne ait KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR tablolarındaki KAR rakamları şöyle:

1.1.2020 – 31.12.2020 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Kar 52,617 bin TL

1.1.2021 – 31.12.2021 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Kar 254,789 bin TL

İşte 31.12.2022 yılına ait Denetim Raporu henüz yayınlanmadığından, 30 Eylül 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu incelenmiş ve 2022 yılı Eylül ayı itibariyle oluşan KAR rakamı

1.1.2022 – 30.09.2022 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Kar 1,068,503 bin TL

Şekerbank'ın 4 yıllık kar ve zarar tablosu şöyle;

1.1.2019 – 31.12.2019 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Zarar -684,082 bin TL

1.1.2020 – 31.12.2020 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Kar 52,617 bin TL

1.1.2021 – 31.12.2021 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Kar 254,789 bin TL

1.1.2022 – 30.09.2022 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Kar 1,068,503 bin TL

ŞEKERBANK 2021 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI