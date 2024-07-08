Şekere indirim diye bindirim yapıldı. Şaka değil gerçek

Bir zaman haberi de Türk Şeker'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklama incelendiğinde şekere yüzde 5 oranında zam yapıldığı ortaya çıktı.

Türk Şeker fiyat listesini yayınlandı. Liste incelendiğinde indirim gibi bindirim yapıldığı görüldü.

Kurumun yayınladığı fiyat listesi şöyle:

Şeker satışlarımız, 16.07.2024 tarihinden itibaren tüm fabrika ve kiralık depolarımızdan KDV hariç 32,00 TL/kg üzerinden %7,81 indirimli KDV hariç 29,50 TL/kg fiyattan, Teşekkülümüze yapacağı ödemelerde damga vergisi kesintisi uygulayacak Genel Bütçeli İdarelere (askeriye vb.) ise KDV hariç 32,00 TL/kg üzerinden %6,87 indirimli KDV hariç 29,80 TL/kg fiyattan yapılacaktır

Bu duruma göre;

1. Online Randevu Sistemi (PASAR) üzerinden randevu alan müşterilerimize öncelik verilmesi kaydıyla, randevusu olmayan müşterilerimize de fabrikanız yükleme imkânları dâhilinde satış yapılması,

2. PASAR üzerinden randevu alan müşterilerle randevu gününden en az bir gün önce iletişime geçilerek randevusuna gelip gelmeyeceğinin teyit edilmesi,

3. Randevusuna gelmeyecek müşterilerin randevularının iptal edilmesi,

4. Şeker faturalarının; genel satışlarda “İndirimli Peşin” satış türü seçilerek, Teşekkülümüze yapacağı ödemelerde damga vergisi kesintisi uygulayacak Genel Bütçeli İdarelere ise “Kamu Kurumu (Damga Vergili)” satış türü seçilerek indirim oranına göre kesilmesi,

5. Yazımız tarihi itibariyle 100 ton ve üzeri alım yapan firmalara yazımız ekinde gönderilen protokol kapsamında 2 ay çekim süresi verilmesi ve “İndirimli Peşin Rezervli” satış türü seçilerek toplu fatura kesilmesi,

6. Yüklemelerin aksamaması ve gerektiğinde usullerimiz dâhilinde mesai saatleri dışında, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde de yükleme yapılabilmesi için tedbir alınması, hususları Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.