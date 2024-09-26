Şekere ve kalbe birebir! Kış mevsiminin doğal ecza deposu

Düzenleme: Kaynak: AA
Şekere ve kalbe birebir! Kış mevsiminin doğal ecza deposu

C vitamini içeriğiyle kışın vücudu hastalıklara karşı koruyan hünnap, şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Adeta kış mevsiminin doğal ilacı.

C vitamini içeriği, lifli yapısı ve antioksidan özellikleriyle hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak ilgi gören hünnap, Demirci ilçesindeki çiftçilerin geçim kaynakları arasında yer alıyor.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE TOPLANIYOR

Sabahın erken saatlerinde ağaçlardaki hünnapları makine ve sırık yardımıyla toplanıyor. Örtü üzerinde toplanan meyveler elek makinesinde boyutlanarak, yapraklarından ayrılarak kurutuluyor. 4 gün boyunca güneşte kurutulan hünnaplar çuvallara konulduktan sonra satışa çıkarılıyor.

İlçede üretim kapasitesi artan meyvede bu yıl 300 ton civarında rekolte bekleniyor. Zirai ilaç kullanılmadan üretilen coğrafi işaret tescilli Demirci hünnabı, çeşitli bölgelerden talep görüyor.

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Demirci'de 20 yıldır hünnap üreticiliği yapan Mehmet Dede, AA muhabirine, 700 ağaçta hünnap yetiştirdiğini söyledi.

Hünnabın sağlık açısından tercih edildiğini ifade eden Dede, şöyle konuştu:

"Şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifalı. Hünnap topladıktan sonra eleklerimizde boylama yapıyoruz sonrasında kurutuyoruz.

Yaşken kilogram olarak ağır geliyor ama kurutulma yapılırsa 4 yıl tazeliğini koruyor. Bu yıl arazimde yaklaşık 2 ton rekolte bekliyorum.

İnternetten satış yapıyorum genellikle, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine gönderiyorum. Almanya'ya da ürün gönderimi yapıyorum."

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HÜNNAPIN FAYDALARI NELERDİR?

KAN BASINCINI DÜZENLER

Hünnap potasyum açısından oldukça zengin. Potasyum damar genişlemesine yardımcı olduğu için kan basıncını en iyi şekilde korumaya yardımcı olur.

KABIZLIĞI ORTADAN KALDIRIYOR

Hünnap, içindeki lif içeriğiyle birlikte saponinler ve triterpenoidler sayesinde besinlerin alımını optimize ederek ve gıdanın bağırsaklarda sağlıklı hareketini tetikleyerek sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlıyor.

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KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Hünnapta yer alan saponinler kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve kolesterolün düşmesi ile de kalp hastalıklarını önler.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Güçlü A ve C vitaminleri barındıran hünnap, bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi enfeksiyonlara karşı daha da güçlü bir konuma getirir ve kanser hücreleriyle savaşmaya çalışır.

ÖKSÜRÜK SORUNUNA İYİ GELİR

Hünnap meyvesi, balgam ve mukus oluşumunu azalttığı tespit edilen bromelain adı verilen özel bir enzim içerir. Bromelain içeriği ile öksürüğe ve üst solunum yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

Hünnap, içeriğindeki organik bileşikler ve antioksidanlar sayesinde vücudu rahatlarak uyku kalitesini artırarak daha bir uyku uyunmasını sağlar.

KEMİK YAPISINI GÜÇLENDİRİR

Demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor içerikleri sayesinde hünnap meyvesi kemik gücünü artırarak kemiklerin daha esnek ve güçlü kalmasına yardımcı olur.

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