Şekerlemede ölümcül tehlike satışı durduruldu. Türkiye'de de satılıyor

Düzenleme: Kaynak: ARTI49
Şekerlemede ölümcül tehlike satışı durduruldu. Türkiye'de de satılıyor

Türkiye'de de internetten Almanya'da ise 11 eyalette mağazalarda satılan şekerleme geri toplatılıyor. Nedeni ise “Jelly Straws” jöle çubuklarının yenmesi sırasında özellikle çocuklar için ciddi bir tehdit oluşturabilecek potansiyel bir boğulma tehlikesinden kaynaklanması gösterildi.

Türkiye'de de satılan Jelly Straws jöle çubukları, Almanya'da 11 eyalette geri toplatılıyor. Bu karar, söz konusu ürünlerin yenmesi sırasında özellikle çocuklar için ciddi bir boğulma tehlikesi oluşturabileceği endişesinden kaynaklanıyor.

Hollandalı ithalat şirketi Herman Kuijper BV ile Alman dağıtım ortağı Go Asia Deutschland GmbH, bu tehlikeli şekerleme için geri çağırma sürecini başlattı. Almanya'daki Go Asia mağazalarında bu ürünler derhal raflardan kaldırıldı. Tüketiciler, etkilenen ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri konusunda bilgilendirildi.

11.jpg

BOĞULMA RİSKİ YARATIYOR

Geri çağrılan ürünler arasında Sweet Mellow markasına ait “Jelly Straws assorted flavors 10 pcs, 200 gram” ve “Jelly Straws assorted 15 pcs, 300 gram” yer alıyor. Özellikle HERLB023B ve HERLB024 lot numaraları bu durumdan etkilendi. Bu ürünler, çeşitli federal eyaletlerde satışa sunulmuştu.

Etkilenen eyaletler arasında Baden-Württemberg, Bavyera, Bremen, Hamburg, Hessen, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland bulunuyor. Bu eyaletlerdeki tüketicilerden geri çağırılan ürünleri iade etmeleri isteniyor.

seker.jpg

Şirketten yapılan açıklamada, jöle çubuklarının özel şekli ve kıvamının, genç tüketiciler için yüksek boğulma riski taşıdığı vurgulanıyor. Berlin Gıda Güvenliği Otoritesi, yumuşak yapı ve içindeki sıvının boğaza takılma riskini artırdığını belirtiyor. Jöle çubuklarının kıvamı, acil durumlarda hızlı müdahale etmeyi zorlaştırıyor.

Son Haberler
Müzik ruhun gıdası mı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Müzik ruhun gıdası mı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Ümraniye’de Kültür ve Sanat Sezonu açıldı
Ümraniye’de Kültür ve Sanat Sezonu açıldı
Beşiktaş yenilince Sergen Yalçın coştu: Ne Galatasaray kaldı, ne de Arda Kardeşler
Beşiktaş yenilince Sergen Yalçın coştu: Ne Galatasaray kaldı, ne de Arda Kardeşler
Asya borsalarında ABD etkisi
Asya borsalarında ABD etkisi
CHP'li başkan adayı çobanı kurtarmak isterken can verdi
CHP'li başkan adayı çobanı kurtarmak isterken can verdi