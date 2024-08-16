Şekerli içecekler yağlanmayı böyle artırıyor

Yapılan çeşitli araştırmalar, şekerli içeceklerin aşırı tüketiminin karın bölgesindeki yağlanmayı artırdığını gösterdi.

Harvard Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Frank Hu, şekerli içeceklerin yüksek miktarda fruktoz içerdiğini ve bu fruktozun karaciğerde yağ üretimini tetiklediğini belirtti.

Dr. Hu, "Fruktozun karaciğer tarafından metabolize edilmesi, insülin direncini artırır ve bu da abdominal bölgedeki yağ depolanmasını destekler" sözlerini kullandı.

Ayrıca, Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'nden Dr. Robert Lustig, şekerli içeceklerin sadece kalori alımını artırmadığını, aynı zamanda leptin direnci geliştirdiğini ve bu direncin iştah kontrol mekanizmasını bozduğunu vurguladı.

Leptin direnci, kişinin aşırı yemesine neden olarak özellikle karın bölgesinde yağ birikimine yol açabiliyor. Bu bulguları destekleyen bir başka çalışma ise Amerikan Kardiyoloji Koleji'nde yayınlanmış olup, düzenli olarak şekerli içecek tüketen bireylerde karın yağlanmasının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, günde iki veya daha fazla şekerli içecek tüketen bireylerde, viseral yağ olarak adlandırılan ve organlar çevresinde biriken yağ miktarının, şekerli içecek tüketmeyenlere göre %27 daha fazla olduğu gözlemlendi.

Şekerli içeceklerin tüketiminin, karın bölgesindeki yağlanma üzerinde olumsuz etkileri olduğu, çeşitli uzmanlar ve bilimsel araştırmalar tarafından doğrulandı. Bu nedenle, bu tür içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, karın bölgesindeki yağlanmayı önlemede önemli bir adım olabilir.

Uzmanlar, şekerli içeceklerin karın bölgesindeki yağlanmayı artırdığı konusunda hemfikir olduğu biliniyor.

Uz. Dr. Hümeyra Rekalı Şahin, yüksek şeker içeren gazlı içecekler, soğuk çaylar ve meyve aromalı içeceklerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti.

Dr. Şahin, bu içeceklerin metabolik sendrom, diyabet ve kalp hastalıklarına yol açabileceğini vurguladı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de, aşırı şeker tüketiminin obeziteyi tetiklediğini ve özellikle çocuk yaşta obeziteyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Erk, gazlı içeceklerin yüksek miktarda şeker içerdiğini ve bu durumun halk sağlığı açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi. 2020 yılında "BMJ" dergisinde yayınlanan bir meta-analiz çalışması, bel çevresindeki her 10 cm artışın ölüm riskini %11 artırdığını ortaya koydu.

Ayrıca, "JAMA" dergisinde yayımlanan bir araştırma, şekerli içeceklerin karaciğer kanseri riskini artırabileceğini gösterdi.

Bu bulgular, şekerli içeceklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini açıkça ortaya koydu.

Uzmanlar, bu tür içeceklerin tüketiminin azaltılması ve sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.