Şekersiz 21 gün beslenme son zamanların en popüler diyetlerinden biri. Peki şekersiz 21 gün diyeti nasıl hayata geçirilir? Bakın listede neler var?
Şekersiz beslenme programını 21 gün boyunca devam ettirebilirseniz 21 günün ardından da vücudunuz eskisine göre çok daha az tatlı isteyecek, belki de bir daha hiç rafine şekerli gıdalar tüketmek dahi istemeyeceksiniz. 21 günlük şekersiz diyet programını uygularken günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen göstermeli, spor yapmaya, buna vakit yoksa en azından bol bol yürüyüş yapmaya çalışmalısınız. İşte o diyet listesi...
1.GÜN
Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, peynir, domates-salatalık, bol bol yeşillik, dilerseniz 1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği
Ara öğün: 1 porsiyon meyve
Öğlen yemeği: 1 kase sebze çorbası (kremasız, unsuz), ızgara balık ya da tavuk, bolca salata
Ara öğün: Yoğurt ya da 1 porsiyon meyve
Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, bulgur pilavı, yoğurt
2.GÜN
Kahvaltı: Domates-salatalık, bol bol yeşillik, lor peyniri, zeytin, 1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği
Ara öğün: 1 porsiyon meyve
Öğlen yemeği: Izgara et ya da köfte, bol bol salata, yoğurt
Ara öğün: Ceviz ya da çiğ badem
Akşam yemeği: Etli sebze yemeği, bulgur pilavı, cacık
3.GÜN
Kahvaltı: Peynirli omlet, domates-salatalık ve bolca yeşillik, tam buğday ya da çavdar ekmeği
Ara öğün: 1 porsiyon meyve
Öğlen yemeği: Fırınlanmış et yemeği (balık, tavuk ya da kırmızı et), bolca salata
Ara öğün: Ceviz ya da çiğ badem
Akşam yemeği: 1 kase çorba (kremasız/unsuz), zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt
4.GÜN
Kahvaltı: Yulaf ezmeli, taze meyveli ve tarçınlı bir kase yoğurt
Ara öğün: 1 porsiyon kuru meyve
Öğlen yemeği: Kuru baklagil yemeği, bulgur ya da karabuğday pilavı, yoğurt
Ara öğün: 1 dilim çavdar ekmeği, bir parça peynir
Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, cacık
5.GÜN
Kahvaltı: Yumurta (haşlanmış, omlet ya da menemen), 1 dilim ekmek, domates-salatalık ve yeşillik
Ara öğün: 1 porsiyon meyve
Öğlen yemeği: Mantar yemeği, bulgur pilavı, bolca salata
Ara öğün: Ceviz, çiğ badem ya da çiğ fındık
Akşam yemeği: Izgara sebze yemeği, ekmek ve yoğurt
6.GÜN
Kahvaltı: Laktozsuz süt ile hazırlanmış meyveli smoothie (muz, hurma, yulaf ezmesi kullanılabilir)
Ara öğün: Kuru yemiş (ceviz, çiğ badem ya da fındık)
Öğlen yemeği: Izgara tavuk, bulgur pilavı, bolca salata
Ara öğün: 1 porsiyon meyve ya da kuru yemiş
Akşam yemeği: Fırın sebze yemeği, yoğurt
7.GÜN
Kahvaltı: Yoğurt, yulaf ezmesi ve tarçın karışımı
Ara öğün: Kuru yemiş
Öğlen yemeği: Balıklı, tavuklu, karabuğdaylı ya da kinoalı salata
Ara öğün: 1 porsiyon kuru meyve
Akşam yemeği: Etli sebze yemeği, yoğurt, çavdar ekmeği
Tabii ki bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir diyetisyen ya da doktora başvurmanızda fayda var…