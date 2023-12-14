Şekersiz 21 gün beslenme son zamanların en popüler diyetlerinden biri. Peki şekersiz 21 gün diyeti nasıl hayata geçirilir? Bakın listede neler var?

Şekersiz beslenme programını 21 gün boyunca devam ettirebilirseniz 21 günün ardından da vücudunuz eskisine göre çok daha az tatlı isteyecek, belki de bir daha hiç rafine şekerli gıdalar tüketmek dahi istemeyeceksiniz. 21 günlük şekersiz diyet programını uygularken günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen göstermeli, spor yapmaya, buna vakit yoksa en azından bol bol yürüyüş yapmaya çalışmalısınız. İşte o diyet listesi...

1.GÜN

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, peynir, domates-salatalık, bol bol yeşillik, dilerseniz 1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği

Ara öğün: 1 porsiyon meyve

Öğlen yemeği: 1 kase sebze çorbası (kremasız, unsuz), ızgara balık ya da tavuk, bolca salata

Ara öğün: Yoğurt ya da 1 porsiyon meyve

Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, bulgur pilavı, yoğurt

2.GÜN

Kahvaltı: Domates-salatalık, bol bol yeşillik, lor peyniri, zeytin, 1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği

Ara öğün: 1 porsiyon meyve

Öğlen yemeği: Izgara et ya da köfte, bol bol salata, yoğurt

Ara öğün: Ceviz ya da çiğ badem

Akşam yemeği: Etli sebze yemeği, bulgur pilavı, cacık

3.GÜN

Kahvaltı: Peynirli omlet, domates-salatalık ve bolca yeşillik, tam buğday ya da çavdar ekmeği

Ara öğün: 1 porsiyon meyve

Öğlen yemeği: Fırınlanmış et yemeği (balık, tavuk ya da kırmızı et), bolca salata

Ara öğün: Ceviz ya da çiğ badem

Akşam yemeği: 1 kase çorba (kremasız/unsuz), zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt

4.GÜN

Kahvaltı: Yulaf ezmeli, taze meyveli ve tarçınlı bir kase yoğurt

Ara öğün: 1 porsiyon kuru meyve

Öğlen yemeği: Kuru baklagil yemeği, bulgur ya da karabuğday pilavı, yoğurt

Ara öğün: 1 dilim çavdar ekmeği, bir parça peynir

Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, cacık

5.GÜN

Kahvaltı: Yumurta (haşlanmış, omlet ya da menemen), 1 dilim ekmek, domates-salatalık ve yeşillik

Ara öğün: 1 porsiyon meyve

Öğlen yemeği: Mantar yemeği, bulgur pilavı, bolca salata

Ara öğün: Ceviz, çiğ badem ya da çiğ fındık

Akşam yemeği: Izgara sebze yemeği, ekmek ve yoğurt

6.GÜN

Kahvaltı: Laktozsuz süt ile hazırlanmış meyveli smoothie (muz, hurma, yulaf ezmesi kullanılabilir)

Ara öğün: Kuru yemiş (ceviz, çiğ badem ya da fındık)

Öğlen yemeği: Izgara tavuk, bulgur pilavı, bolca salata

Ara öğün: 1 porsiyon meyve ya da kuru yemiş

Akşam yemeği: Fırın sebze yemeği, yoğurt

7.GÜN

Kahvaltı: Yoğurt, yulaf ezmesi ve tarçın karışımı

Ara öğün: Kuru yemiş

Öğlen yemeği: Balıklı, tavuklu, karabuğdaylı ya da kinoalı salata

Ara öğün: 1 porsiyon kuru meyve

Akşam yemeği: Etli sebze yemeği, yoğurt, çavdar ekmeği

Tabii ki bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir diyetisyen ya da doktora başvurmanızda fayda var…



