Sekizinci İtalyan Tasarım Günü’nün teması değer üretmek

İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA), İtalyan Kültür Merkezleri tarafından düzenlenen İtalyan Tasarım Günü’nün 8’incisi Zorlu Center’daki İtalyan Restoranı Eataly’de kutlandı.

2014 yılından bu yana geleneksel hale gelen İtalyan Tasarım Günü’nün bu yılki teması Değer Üretmek: kapsayıcılık, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik’ oldu.

Kutlamanın başlıca etkinliğinin açılışı İstanbul İtalya Başkonsolosu Elena Clemente tarafından gerçekleştirildi. Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik: estetik, inovasyon ve işlevsellik arasındaki güzellik başlıklı konferansın moderatörlüğünü İtalyan Mutfak Akademisi temsilcisi ve Purpose-Sustainable Ideas platformu kurucusu Dilek Bil yaptı.

Etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden İrem Daloğlu Çetinkaya, Eataly-İstanbul Müdürü ve Executive Chef’i Claudio Chinali, Contital Türkiye Genel Müdürü Andrea Leo’nun konuşmacı olarak yer aldı.

DEĞER ÜRETEN TASARIM KONSEPTİ

Etkinlikte açılış konuşması gerçekleştiren İstanbul İtalya Başkonsolosu Elena Clemente sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yılki İtalyan Tasarım Günü temasının bizi yenilik ve kaynakların döngüsel kullanımı aracılığıyla değer üreten bir tasarım konseptine geri götürüyor.”

İtalyan tasarımının geleceğinde daha fazla ürün ve üretim sürdürülebilirliği arayışının yer aldığını belirten Clemente, bu nedenle etkinliğin İtalyan şirketlerinin Türkiye’de lider olduğu iki sektör olan alüminyum ile gıda ve tarım sektörü üzerinde şekillendiğini ve bu sektörlerde tasarımın sürdürülebilirliğini göstermek üzere tasarlandığını da ifade etti.