Sekreterine saldırdığı iddia edildi! Doktor hakkında soruşturma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sekreterine saldırdığı iddia edildi! Doktor hakkında soruşturma

Siirt'te sekreterine saldırdığı iddia edilen doktor hakkında hastane yönetimi soruşturma başlattı.

21 Mayıs 2025 tarihinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üroloji polikliniğinde görev yapan doktor A.K. aynı birimde çalışan sekreter M.T.'ye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulundu.

"SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Konu ile ilgili Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Söz konusu olayla ilgili Kurumumuzca idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili makamlarla koordineli bir şekilde ve titizlikle yürütülmektedir. Hastane yönetimi olarak, sağlıkta şiddetin her türüne karşı olduğumuzu ve tüm çalışanlarımızın güvenli, saygılı bir çalışma ortamında görev yapma hakkını önemle savunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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