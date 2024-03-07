Seksenler’in ‘Zafer’i Efe Deprem Fenerbahçe formasıyla uğurlandı. Ünlüler cenazeye akın etti

Kaynak: DHA
Seksenler’in ‘Zafer’i Efe Deprem Fenerbahçe formasıyla uğurlandı. Ünlüler cenazeye akın etti
İstanbul’da geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı ve ‘Seksenler’ dizisinin sevilen karakteri 'Zafer’i canlandıran Efe Deprem, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, tabutuna Fenerbahçe forması serilen sanatçının eşi Burcu Altın Deprem, ayakta durmakta güçlük çekti.

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Mecidiyeköy yönünde, önceki gün akşam saatlerinde gerçekleşti. Barista eğitiminden dönüşte olan 41 yaşındaki Efe Deprem, motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

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Kazada ağır yaralanan ve olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Deprem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TABUTUNA FENERBAHÇE FORMASI KONULDU

Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Deprem’in ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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Babası Teoman Deprem tarafından tabutuna yerleştirilen Fenerbahçe forması ve ağabeyi Mete Deprem’in tabut başında duruşu, törene katılanları duygulandırdı.

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İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, Efe Deprem’in naaşı Çamlıca Mezarlığı’na defnedildi.

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"DÜNYANIN EN İYİ İNSANLARINDAN BİRİYDİ"

Efe Deprem’in ‘Mutluyuz’ filmindeki rol arkadaşı İbrahim Büyükak, “O dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Hepimize sabır diliyorum. Son çalışmamız bu filmdi.” ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ ÜZERİNE ŞAKALAŞMIŞTIK"

Seksenler’ dizisindeki diğer rol arkadaşı Şoray Uzun, “Efe’nin vefatı bizleri derinden üzdü. O, her zaman tatlı ve beyefendi bir kişiliğe sahipti. Dizide birlikte baba-oğul rollerini paylaştık. En son telefon görüşmemizde Fenerbahçe’nin galibiyeti üzerine şakalaşmıştık.” dedi.

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"MOTOSİKLET TUTKUNU BİRİYDİ"

Bir diğer rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ise, “Bu ani kayıp hepimizi şoke etti. Efe ile son konuşmamızda Pendik maçına gitme planları yapıyorduk. O, motosiklet tutkunu biriydi ve bu tutkusu çocukluğuna dayanıyordu. Şimdi hepimiz sabır ve güç diliyoruz.” şeklinde konuştu.

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