Seksi melekler geri dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seksi melekler geri dönüyor
Victoria's Secret defilesi 6 yıllık aranın ardından tekrar düzenlenecek.

Dünyanın en çok izlenen şovu olan Victoria's Secret defilesi 6 yıl aradan sonra geri dönüyor.

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1995 yılında başlayan ve Heidi Klum, Adriana Lima, Bella Hadid, Kendall Jenner, Tyra Banks, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen ve Miranda Kerr gibi dünyanın en güzel kadınlarının podyumda yürüdüğü Victoria's Secret defilesi önümüzdeki sonbaharda tekrar başlayacak.

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Rihanna, Justin Bierber, Bruno Mars, Ariana Grande ve Taylor Swift gibi sanatçıların dikkat çekici performanslarına da ev sahipliği yapan defilenin yeni sürprizleri ise merakla bekleniyor.

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Gerçek dışı güzellik algısı eleştirilerine maruz kalan Victoria's Secret defilesi yetkililerinin son olarak trans ve kilolu modellerle çalışmayı düşündükleri iddia edilmişti.

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Firmanın tüm beden tipindeki kadınları içermemesi nedeniyle gelen eleştiriler 2019'da gösteriyi iptal ettirmişti.

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