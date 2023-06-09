Sel baskını nedeniyle Ankara- Kırıkkale Otoyolu trafiğe kapandı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kırıkkale Otoyolu'nda sel felaketine yol açtı.

Sel baskını nedeniyle Ankara- Kırıkkale Otoyolu trafiğe kapandı

Yol kenarındaki çamur ve kaya parçalarının sürüklenmesi sonucu yolun Kırıkkale yönü tamamen kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye giden ekipler, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış, Kırıkkale Otoyolu'nda sel baskınına neden oldu. Ankara- Kırıkkale Otoyolu'nun Kırıkkale istikameti, sel sularının taşıdığı çamur ve kaya parçalarıyla kaplandı. Yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgeye Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu açmak için yoğun çaba harcıyor. Yolun ne zaman trafiğe açılacağı henüz bilinmiyor.

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