Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi toprağa verildi

Aksaray'daki selde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi, Gücünkaya köyünde defnedildi.

KAYNAK: AA
Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi toprağa verildi

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yakınları tarafından teslim alınan Gülseren En'in cenazesi, yaşadığı merkeze bağlı Gücünkaya köyüne getirildi.

Gülseren En'in cenazesi, Gücünkaya Camisi'nde kılınan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, selden kurtulan eşi Çapan En ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile köylüler katıldı.

Gülseren En'in, dün eşiyle Aksaray'daki evlerinde oturan kiracısı ile görüşmeye gittiği, dönüş yolunda sele kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde dün akşam yaşanan sel sonrası Gülseren En hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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