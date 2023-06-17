Sel felaketinin korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Kıyamet filmi sahnesi gerçek oldu

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen ay yaşanan yoğun yağışlarla meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e yükselmişti. Yaşanan sel felaketinin korkunç görüntüleri ortaya çıktı.

Sel felaketinin korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Kıyamet filmi sahnesi gerçek oldu

Kötü hava koşulları ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan sel felaketleri, beraberinde heyelanlara da yol açıyor.

Bunun bir benzeri de İtalya'da yaşandı.

Pek çok kenti sular altında bırakan ve ölümlere yol açan felaket, yaşanan toprak kaymalarıyla birlikte çok daha korkunç bir hale büründü.

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Forlì-Cesena eyaletindeki Tezzo di Sarsina'da yaşanan bir toprak kaymasının görüntüsü izleyenleri korku içerisinde bıraktı.

Yoğun yağışların getirdiği heyelanla birlikte zemin çökerken yaşanan 'kıyamet benzeri' görüntü, pek çok İtalyan kasabasını da sular altında bırakan selin boyutunu gözler önüne serdi.

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